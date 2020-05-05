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Aktüel

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon

Yeniakit Publisher
2020-05-05 02:38:18 -
Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon

TRABLUS (AA) - Libya Ordusu hava unsurları başkent Trablus’un güneyindeki Gariyat bölgesinde darbeci lider Halife Hafter milislerine ait 2 araca hava operasyonu düzenledi.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu hava unsurları saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan askeri araç ve bir ikmal kamyonunu vurdu.

Hava operasyonunun başkent Trablus’un yaklaşık 270 kilometre güneyinde bulunan Gariyat bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Kununu, ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermedi.

-Hafter milisleri başkentin güneyine roket attı

Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Trablus merkezli Fabruary televizyon kanalı, Hafter milislerinin gece yarısından sonra başkentin El-Hadba bölgesine Grad roketleri ile saldırı düzenlediği duyurdu.

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