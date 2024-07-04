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Gündem Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır
Gündem

Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır

Yeniakit Publisher
2024-07-04 18:23:00 -
Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır

Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze Şeridi'nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebalinin İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynunda olduğunu söyledi.

Gıryani, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada, Gazze'de açlıktan, susuzluk ve ilaçsızlıktan ölenler varken İslam ülkelerinin buraya abluka uygulayan ülkeler ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'ye abluka uygulayan özellikle ABD ve müttefikleri ile güçlü ilişkileri bulunan İslam ülkelerinin yöneticilerinin Gazze'deki durumdan sorumlu olduklarını kaydeden Gıryani, "Gazze Şeridi'nde açlıktan ve susuzluktan ölen her Müslümanın vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır." ifadelerini kullandı.

Gıryani, İslam ülkelerindeki alimlerin, fetva kurullarının sorumluluklarını yerine getirerek ülkelerinin yöneticilerine Gazze'deki Müslümanlarla ilgili sorumluluklarını hatırlatmaları çağrısında bulundu.

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