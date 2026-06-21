Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!
Karaciğer nakli olduktan sonra sağlığına kavuşmaya başlayan Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Özkan'ın sağlıklı ve enerjik görüntüsü dikkat çekti.
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Karaciğer nakli olduktan sonra sağlığına kavuşmaya başlayan Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Özkan'ın sağlıklı ve enerjik görüntüsü dikkat çekti.
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donör bulunmasının ardından Şubat ayında karaciğer nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali takipçilerini sevindirdi.
Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşma sürecine giren Özkan, geçirdiği zorlu dönemdeki kilo kaybıyla dikkat çekmişti.
ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ancak son paylaşımlarda oyuncunun yeniden kilo aldığı, daha enerjik ve sağlıklı bir görünüme kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.
Sağlığına yeniden kavuşan Ufuk Özkan, taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak,"Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.
Ünlü oyuncu bu kez de kardeşinin paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında yeniden paylaştı.
TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ
Oldukça sağlıklı görünen Ufuk Özkan'ın iyileşme sürecinin olumlu yönde seyretmesi takipçileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.
İşte Umut Özkan'ın paylaştığı o fotoğraflar.
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