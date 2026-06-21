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Hayat-Aktüel
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Yeniakit Publisher
Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

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Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Karaciğer nakli olduktan sonra sağlığına kavuşmaya başlayan Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı. Özkan'ın sağlıklı ve enerjik görüntüsü dikkat çekti.

#1
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donör bulunmasının ardından Şubat ayında karaciğer nakli olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali takipçilerini sevindirdi.

#2
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşma sürecine giren Özkan, geçirdiği zorlu dönemdeki kilo kaybıyla dikkat çekmişti.

#3
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

#4
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Ancak son paylaşımlarda oyuncunun yeniden kilo aldığı, daha enerjik ve sağlıklı bir görünüme kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

#5
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Sağlığına yeniden kavuşan Ufuk Özkan, taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak,"Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" notunu düşmüştü.

#6
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Ünlü oyuncu bu kez de kardeşinin paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında yeniden paylaştı.

#7
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

TAKİPÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ

#8
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

Oldukça sağlıklı görünen Ufuk Özkan'ın iyileşme sürecinin olumlu yönde seyretmesi takipçileri tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

#9
Foto - Karaciğer nakli olmuştu: İşte Ufuk Özkan'ın son hali!

İşte Umut Özkan'ın paylaştığı o fotoğraflar.

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