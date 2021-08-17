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Dünya Libya, kapattığı Tunus sınırını yeniden açıyor
Dünya

Libya, kapattığı Tunus sınırını yeniden açıyor

Libya koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle komşusu Tunus ile 8 Temmuz'da kapattığı hava ve kara sınırlarını yeniden açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:59:00 -
Libya, kapattığı Tunus sınırını yeniden açıyor

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus ile olan kara ve hava sınırlarının 19 Ağustos Perşembe gününden itibaren yeniden açılacağı duyuruldu.

Başbakan Abdülhamid Dibeybe tarafından İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına iletilen talimatta, COVID-19 ile mücadele için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

Hava ve kara sınırları kapanmıştı

Libya, 8 Temmuz'da COVID-19 vakalarında ciddi artış görülen komşusu Tunus ile tüm hava ve kara sınırlarını kapatmıştı.

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