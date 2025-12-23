  • İSTANBUL
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalan uçak düştü. Uçakta Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın yanı sıra dört kişinin daha bulunuyordu.

 Enkaza ulaşıldı 

 Arama-kurtarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda düşen uçağın enkazına Haymana çevresinde ulaşıldı. İlk bilgilere göre, kalkıştan kısa süre sonra jette yaşanan elektrik arızasının pilotlar tarafından kuleye bildirildiği, Esenboğa Havalimanı’na dönüş için manevra yapan uçağın bu sırada Haymana tarafında yere çakıldığı belirlendi. 

 Ali Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin uçakta yer aldığını belirterek "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır" dedi.

  

Heyetin tamamı yaşamını yitirdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Dibeybe, açıklamasında “Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık.” ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta kimler vardı?

Siyasi İşler Bakanı Valid El-Lafi kazaya ilişkin açıklamada bulundu. El-Lafi, açıklamasında “Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Danışmanı Muhammed El-Esavi, General El-Fayturi Gribel, General Muhammed Cemmah ve onlara eşlik eden Muhammed El-Macub bulunuyordu” dedi.

 

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan kazayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

 Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak gelmişti

 Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad, Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’ya geldi. Orgeneral Al-Haddad, ziyaret kapsamında Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

 

Adanalı

İNŞALLAH KİMSEYE BİRŞEY OLMAMIŞTIR...UÇAKLARA SÜZÜLME ÖZELLİĞİ KONULAMAZ MI...ARIZALANSA BİLE BİR PROBLEM OLMAZ...

Yeni dünya

Neyi bekliyorsun sdg ile israili vurmassan böyle sana saldırırlar
