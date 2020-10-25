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Aktüel Libya Devlet Konseyi, Fransa'ya tepki olarak Total firmasıyla yapılan petrol anlaşmasının iptalini istedi
Aktüel

Libya Devlet Konseyi, Fransa'ya tepki olarak Total firmasıyla yapılan petrol anlaşmasının iptalini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 22:56:09 -
Libya Devlet Konseyi, Fransa'ya tepki olarak Total firmasıyla yapılan petrol anlaşmasının iptalini istedi

TRABLUS (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa ile ekonomik ilişkilerin durdurulması ve Fransız petrol devi Total ile yapılan petrol anlaşmasının feshedilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

DYK'inden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Yüksek Konseyi, Fransa Cumhurbaşkanının, ifade özürlüğünün garanti edilmesi iddiasıyla, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacakları yönündeki sorumsuz açıklamalarını büyük bir esefle karşılamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fransız yargısının, bu karikatürlerin yayınlanmasını, kutsal değerlere hakaret ve dinleri aşağılama olarak gördüğüne işaret edilen açıklamada, "Macron'un bu açıklamaları ve tutumunun, bir buçuk milyardan fazla Müslümana karşı büyük bir hakaret ve kötüleme olarak kabul edildiği" kaydedildi.

Macron'un tutumunun, "Fransa'nın savunduğunu iddia ettiği demokrasiyi manipüle etmek" olduğu belirtilen açıklamada, Fransız demokrasisinin, bu ülkenin "sömürdüğü devletlerdeki halkların kafatasları ve yağmaladığı servetler üzerine inşa edildiği" dile getirildi.

DYK, açıklamasında, Fransız şirketleriyle ekonomik iş birliğini durdurması için de Bakanlar Kuruluna çağrı yaptı.

Bu kapsamda, DYK, "özellikle Marathon şirketinin hissesinin (Fransız) Total şirketine satılmasına ilişkin anlaşmanın feshedilmesini" istedi.

Fransız bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin kınandığı açıklamada, bu tür eylemlerin İslam'ın öğretileri ve değerlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Fransa'nın çokuluslu "süper büyük" petrol şirketi Total, Libya hükümetinin onayıyla, 10 Aralık 2019'da Libya'nın doğusundaki Sirte petrol havzasında bulunan imtiyazları satın almak için Libya Ulusal Petrol Kurumu ile bir anlaşma imzalamıştı.

Total, 1954'ten beri Libya'da faaliyet yürütüyor.


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