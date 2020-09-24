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Aktüel Libya, BMGK'da, Hafter destekçisi ülkelerden kararlarını gözden geçirmelerini istedi
Aktüel

Libya, BMGK'da, Hafter destekçisi ülkelerden kararlarını gözden geçirmelerini istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:40:25 -
Libya, BMGK'da, Hafter destekçisi ülkelerden kararlarını gözden geçirmelerini istedi

TRABLUS (AA) - Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Halife Hafter'i destekleyen ülkelerden, aldıkları kararları gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Serrac, BM 75. Genel Kurul Görüşmelerinin ikinci gününde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen ülkelere, aldıkları kararları gözden geçirmeleri çağrısı yapan Serrac, bu ülkelerin, BM nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çalışmalarını istedi.

"Hafter milislerinin Sirte kentindeki ihlalleri hakkında soruşturma açması için BM'ye çağrı yapıyoruz." diye konuştu.

21 Ağustos'ta ülkede ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Serrac, bu ateşkesin etkili kalıcı olması için Hafter kontrolündeki Sirte ve Cufra bölgelerinin silahtan arındırılması ve yabancı paralı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetti.

Serrac ayrıca, "artık dünyanın mevcut gerçeğini yansıtmayan BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının zorunlu olduğunu" vurguladı.



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