  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı

Bakanlardan oluşan bir heyetle başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekilleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Dibeybe, ülkedeki genel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:52:00 -
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı

"Savaşın sona erdiğini söyleyebiliriz ancak tekrar bunun fitilini ateşlemeye çalışanlar var." diyen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bu kişi ya da çevrelere ilişkin bilgi vermedi.

Savaş tüccarlarına ve servetlerini savaştan kazanan kişilere karşı dikkatli olma çağrısı yapan Dibeybe, bölge halkına bir daha hiçbir savaşa dahil olmama çağrısı yaptı.

Ülkedeki paralı askerlerle ilgili de konuşan Dibeybe, Libya'nın egemenliği ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Paralı askerlerin varlığı nedeniyle Sirte Havalimanı'na giremediklerini dile getiren Dibeybe, "Orada konuşlanan güçler bizden Sirte'ye karadan giriş yapmamızı istedi ancak hükümet bunu kabul etmedi. Onlara, uçakla geleceğiz, burası Libya'ya ait bir havalimanı ve hiç kimse bizi Libyalıların havalimanlarına inmekten men edemez dedik." ifadesini kullandı.

Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler Sirte kenti ile havalimanında konuşlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da ulaşıma tam kapanma düzenlemesi
Gündem

İstanbul'da ulaşıma tam kapanma düzenlemesi

Bu akşam itibariyle başlayacak 17 günlük tam kapanma kararı öncesi İstanbul'da toplu taşıma seferlerine düzenleme yapıldı.
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nin kılavuzu TTB mi?

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı. 12 üyeli yüksek mahkemenin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay