Libya, Bahreyn ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 474'e, Bahreyn'de 231'e ve Ürdün'de ise 36'ya yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 535 yeni vaka tespit edildiği ve 412 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 474'e, vaka sayısının 30 bin 632'ye, iyileşen sayısının da 16 bin 842'ye çıktığı aktarıldı.

- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 612 kişinin enfekte olduğu ve 750 hastanın iyileştiği belirtildi.



Toplam can kaybının 231'e, vakaların da 67 bin 14'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 60 bin 117'ye ulaştığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha vefat ettiği, 549 kişide virüs tespit edildiği, 125 kişinin iyileştiği aktarıldı.



Ülkedeki toplam can kaybının 36'ya, vaka sayısının 6 bin 591'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 3 bin 937'ye ulaştığı bildirildi.