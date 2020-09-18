  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya, anayasa referandumunun yapılması için BM'den yardım istedi
Aktüel

Libya, anayasa referandumunun yapılması için BM'den yardım istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:05:49 -
Libya, anayasa referandumunun yapılması için BM'den yardım istedi

TRABLUS (AA) - Libya hükümeti, Birleşmiş Milletler'den (BM), "uluslararası demokratik mekanizmalara göre" anayasa referandumunun yapılması için yardım istedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki anayasal süreçle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta Mişri, anayasa taslağının iki yıldan fazla bir süre önce tamamlanmasına rağmen, son safhası olan referandum sürecinde takılı kaldığını belirtti.

Mişri, anayasal sürecin tamamlanabilmesi için BM'den uluslararası demokratik mekanizmalara göre anayasa referandumunun yapılması yönünde yardım talep etti.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye skandal teklif

Türkiye ve Rusya arasında yapılan Suriye görüşmelerinde kriz patlak verdi.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı