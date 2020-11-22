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Dünya Libya açıklarında 5 göçmenin cesedi bulundu
Dünya

Libya açıklarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti sahilinde 5 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:55:00 -
Libya açıklarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata kenti sahilinde 5 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Libya Kızılayı Misrata Şubesi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 5 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu belirtildi fakat detay verilmedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), cuma günü, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 teknenin Libya'nın batısındaki El-Hums ve Surman kenti açıklarında batması neticesinde 100 kişinin boğulduğunu bildirmişti.

İç çalkantıların yaşandığı Libya, Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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