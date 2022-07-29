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Dünya Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Dünya

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Liberya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespiti sonrası dikkatli olunmalı uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 02:58:00 -
Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu. Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü." ifadesini kullandı.

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