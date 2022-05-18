Liselere hazırlanan 8.sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, LGS’ye kaç gün kaldı?

LGS'ye kaç gün var? LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2022 LGS sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvurularını 4-14 Nisan tarihleri arasında otomatik olarak yaptı. LGS'e başvuruları otomatik olarak yapılsa da dileyen öğrencilerin sınava girmeme hakları bulunuyor. Öğrencilerin çoğunluğu okul puanlarına göre ikametgah adreslerine yakın okullara yerleştiriliyor.

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

LGS’ye girecek olanlar sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. LGS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri 27 Mayıs 2022'de ilan edilecek.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.