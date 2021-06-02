8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girecek. LGS başvuruları otomatik olarak yapıldı. Başvurusu yapılan ancak sınava girmek istemeyenler LGS’ye katılımın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki, LGS zorunlu mu?

LGS nedir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'yi girmesem ne olur?

LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada LGS'ye girmenin zorunlu olmadığını ifade etti.

Öğrenciler liselere iki şekilde yerleştiriliyor. Biri LGS puanı diğeri ise adrese dayalı yerleştirme sistemi.

LGS'ye girmeyen öğrenciler okul puanına ve adresine uygun okullar arasında tercih yapacak. E okul üzerinden yapılan tercihler, okula gidip onaylandıktan sonra yerleştirme süreci bekleniyor. Öğrenciler ilk tercihlerinde yerleştirilemezse; bir kez daha tercih süreci başlıyor. Bu süreç LGS sonuçları açıklandıktan bir süre sonra başlıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapılacak ve süreç başlayacak.