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LGS’ye girecek öğrencilerin maske ve el dezenfektanları Bünyan Belediyesi’nden

Bünyan Belediyesi 20 Haziran’da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin maske ve el dezenfektanlarını şimdiden hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:11:24 -
LGS’ye girecek öğrencilerin maske ve el dezenfektanları Bünyan Belediyesi’nden

Bünyan Belediyesi 20 Haziran’da Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin maske ve el dezenfektanlarını şimdiden hazırladı.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çocukları için hazırlanan maske ve dezenfektanları İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik’e teslim etti.


Başkan Altun," 20 Haziran’da Liselere Giriş Sınavı’na girecek olan çocuklarımızın maske ve el dezenfektanlarını şimdiden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Serdal Çelik’e teslim ettik. Her zaman olduğu gibi bu dönemde hem çocuklarımızın hem de eğitim camiamızı yalnız bırakmayacağız. Ailelerimiz ve çocuklarımızın içi rahat olsun. Onların sağlı için bugüne kadar olduğu gibi yine tüm okullarımızda gerekli tedbirleri alacağız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarılı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek yavrularımıza başarı ve zihin açıklığı diliyorum" dedi.


Başkan Altun, okul ve öğrenci yurtlarının bu süreçte düzenli olarak dezenfekte edildiğini hatırlattı. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik ise Başkan Özkan Altun’un her konuda kapısını çalabildiklerini belirterek desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini ilettiler.

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