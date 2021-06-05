8.sınıf öğrencilerin merakla beklediği gün geldi. LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın ilk oturumu 09.30’da ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sınava girecek olanlar ise yanlarında su götürmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS’ye matarayla su götürülür mü?

LGS’ye giderken yanımda su götürmem yasak mı?

LGS’ye giden öğrenciler yanlarına kalem, silgi, kalemtıraş ve şeffaf pet şişede su alabiliyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, ““Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsiniz. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartında, 15 yaşından itibarin fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/Tc kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz. Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadeleri kullanıldı.