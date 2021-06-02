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Eğitim LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?
Eğitim

LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?

LGS'ye giderken götürülmesi gerekenler 2021 | LGS 2021, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak olanlar LGS’ye giderken yanlarında ne götürmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, LGS’ye giderken yanıma ne almalıyım?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:48:00 -
LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?

LGS’ye sayılı günler kala öğrencilerin akıllarına takılan pek çok sorunun cevabını araştırmaya başladı. 8.sınıf öğrencileri sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, LGS’ye girerken yanımda hangi belgeler olmalı?

LGS'ye giderken götürülmesi gereken neler? LGS'ye giderken hangi belgeler bulunmalı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS’ye yönelik merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Selçuk, öğrencilerin sınava girerken yanında bulundurmaları gerekenlerle ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı: Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsiniz. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartında, 15 yaşından itaberin fotoğraf bulundurulması şartı aanmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/Tc kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

Ayrıca öğrencilerin sınavda yanına kalem, su bulundurup bulunduramayacaklarına ilişkin söz konusu yazıda, “Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadelerin yer aldı.

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