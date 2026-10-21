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Sağlık
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İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

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İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Kalp sağlığını korumak için doğru beslenmenin önemine dikkat çeken doktorlar, kalbe zarar veren yiyeceklerden uzak durulması için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

#1
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Uzman Kardiyolog, beslenme araştırmlarında en net cevaba ulaşılmadığı için direk keskin bir şekilde diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu ifade ediyor.

#2
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Ancak yapılan çalışmalar, elde edilen veriler doğrultusunda beslenmenin kalp sağlığında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

#3
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Reynolds, ortaya sunulan bu kanıtlarla birlikte bazı yiyeceklerin kalp sağlığını tehlikeye attığı ve tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ünlü Kardiyolog bazı yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı olan yiyecekleri çok nadirde olsa tükettiğini açıkladı. İşte uzman ismin sağlıklı beslenme rutini ve asla evine sokmadığı yiyecekler...

#4
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE MARGARİN YAĞINA DİKKAT ÇEKTİ Reynolds, bazı gözlemsel araştırmaların margarin ve bitkisel yağ tüketiminin kardiyovasküler kaynaklı ölümlerle ilişkili olabileceğini ortaya koyduğunu, ancak bu ürünlerin kolesterol gibi bilinen risk faktörlerini yükseltmediği için ilişkinin nedeninin tam olarak anlaşılmadığını belirtiyor.

#5
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

"KALP AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR" Hindistan cevizi yağının da büyük ölçüde doymuş yağ içermesi nedeniyle kalp sağlığı açısından risk oluşturabileceği konusunda endişeler bulunuyor.

#6
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Dr. Harmony, bu yüzden hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini açıkladı. Ayrıca tavsiyeleri arasında "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.

#7
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" dedi.

#8
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

"AĞZIMA BİLE SÜRMEM" Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle altını çizdi. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.

#9
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

KANSER VE KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR Yapılan kapsamlı çalışmalara dikkat çeken ünlü Kardiyolog salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek çok önemli.

#10
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Sağlıksız yiyecekler arasında yer alan bu besinleri eğer tüketecekseniz sadece özel günlerde sadece yılda birkaç kez tüketmek kalp sağlığınızı korumak açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor.

#11
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Reynold uzak durmaya çalıştığı gıda grubunun ise diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık riskleriyle bağlantılı şeker ve sağlıksız yağlar açısından yüksek olduğu için paketlenmiş kurabiyeler ve çörekler olduğunu söyledi.

#12
Foto - İşte doktorların ağzıma sürmem dediği yiyecekler: Kalp sağlığını tehdit ediyor!

Bunların yerine diyetisyenlerin beslenme listelerinde yer alan Meyve, yoğurt, bitter çikolata ve fındık gibi yiyecekleri tüketmeniz sağlık risklerini daha aza indirerek kalp sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.

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