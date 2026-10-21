Akdeniz filosunun üzerinde casus dron alarmı! Gizemli dronlar Fransız teknolojisini aciz bıraktı

Fransız makamlarının ICI Provence’e dayandırarak verdiği bilgilere göre uçuşlar, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti ve 5-16 Ekim tarihleri arasında Toulon bölgesinde düzenlenen Typhoon Tatbikatı'nı aksattı. Dronlar, deniz üssü, Toulon'daki Silahlandırma Genel Müdürlüğü karargahı ve Hyères'teki 54. Topçu Alayı üzerinde fark edildi. Fransa'nın en önemli askeri tesislerinden biri olan Toulon deniz üssü, Akdeniz filosunun ana üssü olarak hizmet veriyor ve uçak gemisi Charles de Gaulle'e ev sahipliği yapıyor.

DRONLARDAN HİÇBİRİ ELE GEÇİRİLEMEDİ

Uçuşlar, hassas askeri tesisleri korumak amacıyla uçuşların yasak olduğu kısıtlı hava sahasında gerçekleşirken, gelişmiş elektromanyetik karıştırma sistemlerinin kullanılmasına rağmen, dronlardan hiçbiri ele geçirilemedi. Tam sayıları ve modelleri bilinmemekle birlikte, bir kaynak ICI Provence'e her olay sırasında birkaç büyük dronun fark edildiğini belirtti. Sorumluları tespit etmek ve motivasyonlarını belirlemek amacıyla Toulon savcılığı yetkisi altında bir adli soruşturma başlatıldı.