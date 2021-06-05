Koronavirüs salgının gölgesinde bir LGS sınavı daha geride kalmak üzere. Geçen yıl olduğu gibi sınavda bu senede salgın sebebiyle pek çok tedbir uygulanacak. Öğrenciler okul bahçesine, binasına maske ile girmek zorunda. Şayet sınıflarda sosyal mesafenin korunacağı alanlar var ise maskeler sıralarda çıkarılabilecek. Sınava girecek olan öğrenciler, sınava girerken yanlarına kalem alıp almamaları gerektiğini, MEB’in kalem dağıtıp dağıtmayacağını merak ediyor. LGS’ye giderken kalem götürülecek mi?

LGS’de kalem verecekler mi? LGS’ye giderken kalem silgi götürecek miyim?

6 Haziran Pazar günü LGS 2021 gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merak ettiği konulara ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsiniz. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartında, 15 yaşından itibarin fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/Tc kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunla karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz. Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsiniz. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan sınav sebebiyle kırtasiyeler, pazar günü saat 15.00'e kadar açık olabilecek.