  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

LGS’de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu

Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavının ilk oturumu tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:26:47 -
LGS’de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu

Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavının ilk oturumu tamamlandı. Okul önünde bekleyen veliler verilen molada sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı.


Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) 09.30’da başlayan ilk oturumu tamamlandı. 45 dakika verilen mola sırasında öğrenciler alınan önlemler kapsamında okul bahçesinde çıkışlarına izin verilmedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla iletişim kurmaya çalışan veliler bu sırada sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı veliler ile çevredeki görevliler sosyal mesafeyi ihlal edenleri sık sık uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı