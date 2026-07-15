Şişeyi atınca içeride ne oluyor? DOA makinelerinin gizli sistemi ilk kez görüntülendi

Türkiye’de 1 Temmuz’da ülke genelinde başlatılan Depozitosu Olan Ambalajlar uygulamasında merak edilen görüntüler paylaşıldı. DOA iade makinelerinin iç mekanizması ilk kez görüntülenirken, hazneye bırakılan ambalajların saniyeler içinde nasıl ayrıştırıldığı görüldü.

Ambalajlar saniyeler içinde tanınıyor

Görüntülerde, vatandaşların makineye attığı boş şişelerin yalnızca hazneye bırakılmakla kalmadığı, içeride akıllı bir sistem tarafından tek tek kontrol edildiği dikkat çekti.

Makineye giren ambalajlar sistem tarafından algılanıyor, türüne göre ayrıştırılıyor ve ardından depolama bölümüne aktarılıyor. Böylece iade edilen şişeler geri dönüşüm sürecine karışmadan önce makine içinde düzenli şekilde sınıflandırılıyor.

10 günde 18 milyondan fazla ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen DOA sistemi, Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirildi. Uygulamanın başladığı ilk 10 günde Türkiye genelinde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı. Toplanan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılarak sistemin kısa sürede geniş bir kullanım alanına ulaştığını gösterdi.