Trump’tan New York’un kararına sert tepki! Küresel güçlerin veri merkezleri üzerinden eyalete darbe vuruldu!

ABD Başkanı Donald Trump, New York'un yeni hiper ölçekli veri merkezlerinin çevresel izinlerini bir yıla kadar durdurmasına ilişkin "New York politikasını derhal değiştirmeli." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Veri merkezlerinin gelecekteki istihdam için en büyük itici güçlerden biri olduğunu belirten Trump, New York Valisi Kathy Hochul'un eyalette inşa edilecek veri merkezlerini "siyasi nedenlerle" durdurduğunu iddia etti.

Trump, bu şirketlerin Alabama, Florida, Texas, Arizona ve diğer birçok eyalette rağbet gördüğüne işaret etti.

Bunların hem vergiler hem de istihdam açısından "sıvı altın" değerinde olması dolayısıyla New York'un "korkunç bir karar verdiğini" öne süren Trump, şunları kaydetti:

"Bu gelir ve diğer avantajların tamamı, veri merkezlerinin sağmal inek olarak görüldüğü Cumhuriyetçi ve bazı Demokrat eyaletlere gidecek. Veri merkezleri, onlara sahip olacak kadar şanslı olan eyaletler ve topluluklar için muazzam kazançtır. New York, bu politikasını derhal değiştirmelidir."

- Hochul, harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti

New York Valisi Hochul, dün yeni inşa edilecek hiper ölçekli veri merkezleri için çevre izinleri bir yıla kadar geçici olarak durduran kararnameyi imzalamıştı.

Veri merkezi geliştirme faaliyetlerinin kamu hizmeti faturalarını yükseltme, doğal kaynakları tüketme ve New Yorklular için belirsizlik yaratma riski taşıdığına işaret eden Hochul, bu ortamda harekete geçme sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.