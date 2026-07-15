ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu.
İran-ABD savaşı şiddetlenerek devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı.
İran'da da peş peşe patlama sesleri duyuldu.
İRAN BASININDAN AÇIKLAMA
İran basını ülkede gelişmeyi "ABD’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu." ifadeleriyle duyurdu.
ABD İRAN'A OPERASYON BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ikinci saldırı operasyonu başlattıklarını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri bugün İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor. Bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır."