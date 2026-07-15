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Dünya ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama
Dünya

ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama

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ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

İran-ABD savaşı şiddetlenerek devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı.

İran'da da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İRAN BASININDAN AÇIKLAMA

İran basını ülkede gelişmeyi "ABD’nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran’ın Ahvaz ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu." ifadeleriyle duyurdu.

 

ABD İRAN'A OPERASYON BAŞLATTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ikinci saldırı operasyonu başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD güçleri bugün İran'a karşı ikinci dalga saldırı operasyonlarını başlattı. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan gemilere tehdit oluşturan İran askeri kabiliyetlerini hedef alıyor. Bu boğaz, küresel ticarete hayati önem taşıyan bir uluslararası su yoludur. ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ı sorumlu tutmaktadır."

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