Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trabzon’un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Söz konusu bölgelerde metrekareye 30 ila 70 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.
Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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