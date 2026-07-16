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Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

#1
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

#2
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

#3
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Yağışların Trabzon’un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Söz konusu bölgelerde metrekareye 30 ila 70 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

#5
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

#6
Foto - Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı!

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