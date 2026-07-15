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Spor Resmi açıklama geldi! Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi
Spor

Resmi açıklama geldi! Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi

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Resmi açıklama geldi! Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi

Galatasaray sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği resmi açıklamayla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 4 sezondur takımın formasını giyen Arjantinli golcüyle sözleşmesinin bitmesiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

 

Galatasaray’dan yayımlanan veda mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

 

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

 

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz.

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