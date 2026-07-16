Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!
Millet iradesine göz diken FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Arnavutköy meydanları vatan sevdalılarının tek yürek olduğu muazzam bir anma programına ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen dev kortej yürüyüşü ve şehit Ömer Halisdemir'in kabrine uzanan anlamlı bisiklet turuyla, hainlerin karanlık hevesleri bir kez daha vatan sevgisiyle boğuldu.