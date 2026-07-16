  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2003'ten beri devam eden işgal Eylül'de son bulacak Hastalıkta sırtını dönen eşe kötü haber! Mahkeme ağır kusur saydı Can sıkıcı gelişme: Türkiye milyonlarca tonu Rusya'dan almaya başladı Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı! Gram altında kimsenin beklemediği rakam! Meteorolojiden Karadeniz'e uyarı! Kombos'un sözleri olay oldu: Türkler bize boru döşüyor Kaan'ı istiyorlardı: Yakın zamana kadar aramızın hiç iyi olmadığı Arap ülkesi Baykar'ın kapısını çaldı Altın fiyatlarında FED korkusu! CHP’de tasfiye vitesi yükseldi! Gözler MYK’toplantısında
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Millet iradesine göz diken FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Arnavutköy meydanları vatan sevdalılarının tek yürek olduğu muazzam bir anma programına ev sahipliği yaptı. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen dev kortej yürüyüşü ve şehit Ömer Halisdemir'in kabrine uzanan anlamlı bisiklet turuyla, hainlerin karanlık hevesleri bir kez daha vatan sevgisiyle boğuldu.

#1
Foto - Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Arnavutköy Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yürüyüş korteji ve bisiklet turu düzenlendi. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son buldu. Meydanda ayrıca Mustafa Yıldızdoğan konseri de düzenlendi. Ayrıca, Arnavutköy'de başlayıp, 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in memleketinde sona eren bisiklet turunun sporcuları da Arnavutköy'e geri döndü. Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık bin 70 kilometrelik parkuru tamamlayarak, geçtikleri şehirlerden topladıkları vatan topraklarını şehidin kabri başına bıraktılar. Öte yandan meydanda düzenlenen programa, İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş kortejine katıldı.

#2
Foto - Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 15 Temmuz gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbe girişimi yaşanmadı. O gece milletimizin iradesine, devletimize, demokrasimize, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza yönelik alçakça bir ihanet girişimi gerçekleştirildi. Aziz milletimizin vatan sevgisini ve cesaretini hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar hiç düşünmeden meydanlara çıktı. O gece tek düşündüğümüz vatanımız, bayrağımız ve evlatlarımızın geleceğiydi. Milletimiz tankların önünde durdu, kurşunlara rağmen geri adım atmadı" dedi.

#3
Foto - Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Birol Tuna ise, "Çok şükür düşmanı bertaraf ederek Türkiye'mizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ayakta tuttuk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yine olsa yine gideriz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Erdal Emir de, 15 Temmuz gecesi çalıştığı için meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim. Vatanımız için elimizden geleni yaparız" diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program, konser ve çeşitli anma etkinliklerinin ardından sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri temas!
Gündem

Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri temas!

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı ..
7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı
Sağlık

7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

7 ayrı ameliyat geçiren ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından konuk olduğu programda bu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan oy..
Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!
Gündem

Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!

Yardım adı altında dönen kirli çarkların deşifre olmasının ardından, ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun yaklaşık iki yıl önce katıldığı bir ..
ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?
Gündem

ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?

Milli ve manevi değerlerimize karşı hazımsızlık besleyen karanlık zihniyet, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde bir kez daha Türk Silahlı Kuv..
Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti

Rusya'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin başmühendisi İHA saldırısında öldü" ifadeleri kullanıldı.

Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Gündem

Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Haluk Levent’in yıllar önce yaptığı paylaşım yenid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23