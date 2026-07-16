Hainlerin oyununu bozan o kutlu direnişin 10. yılı! Arnavutköy tek yürek oldu, vatan nöbeti meydanlara taştı!

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Birol Tuna ise, "Çok şükür düşmanı bertaraf ederek Türkiye'mizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi ayakta tuttuk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün yine olsa yine gideriz. Vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan Erdal Emir de, 15 Temmuz gecesi çalıştığı için meydanlarda olamadığını belirterek, "Bugün aynı şey yaşansa canla başla mücadele ederim. Vatanımız için elimizden geleni yaparız" diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenen program, konser ve çeşitli anma etkinliklerinin ardından sona erdi.