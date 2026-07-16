  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Friedrich Merz’den ABD’ye seçim uyarısı: Almanya’daki seçimlere karışılmasını istemiyorum Ayasofya’da İncil okuyan Rus turistler gözaltına alındı! Resmi açıklama geldi! Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama Şişeyi atınca içeride ne oluyor? DOA makinelerinin gizli sistemi ilk kez görüntülendi Hainlerin yaralı kabul etmediği o hastanenin ruhsatı icradan satışa çıkarıldı! İflas eden hastane dronla görüntülendi! Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti Haluk Levent'e tutuklama talebi ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanlı ihanetin 10. yılı mesajı: Köklerini kurutana kadar durmayacağız
Yaşam 3 gündür aranıyordu! Kayıp gençten acı haber geldi
Yaşam

3 gündür aranıyordu! Kayıp gençten acı haber geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3 gündür aranıyordu! Kayıp gençten acı haber geldi

Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan Ali Vural'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları acı sonla bitti. Saraçlar Mahallesi mevkisinde yürütülen aramalarda, motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanmış halde hareketsiz bulunan genç adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çine ilçesinde üç gündür haber alınamayan Ali Vural'dan acı haber geldi. Arama çalışmaları sırasında şarampole yuvarlanmış halde bulunan Vural'ın ilk belirlemelere göre motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi mevkisinde, yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan Ali Vural'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar sırasında Vural, motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanmış halde hareketsiz olarak bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İLK TESPİT MOTOSİKLET KAZASI

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde Ali Vural'ın motosiklet kazası geçirdiği değerlendirildi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve olayın tüm ayrıntılarının yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacağı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Vural'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Yetkililer, otopsi sonucunun ardından ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkacağını ifade etti.

Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı
Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı

Dünya

Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı

Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı

Gündem

Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı

Katil Siyonistin sicil kaydına çizik: ‘Türkiye’de hukuk yok onlarda var’ diyen hainler utansın
Katil Siyonistin sicil kaydına çizik: ‘Türkiye’de hukuk yok onlarda var’ diyen hainler utansın

Dünya

Katil Siyonistin sicil kaydına çizik: ‘Türkiye’de hukuk yok onlarda var’ diyen hainler utansın

15 Temmuz’un şanlı mirası Pamukkale’de yaşatıldı! Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı
15 Temmuz’un şanlı mirası Pamukkale’de yaşatıldı! Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı

Gündem

15 Temmuz’un şanlı mirası Pamukkale’de yaşatıldı! Pamukkale ve Hierapolis, ay yıldızın renkleriyle aydınlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23