3 gündür aranıyordu! Kayıp gençten acı haber geldi
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Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan Ali Vural'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları acı sonla bitti. Saraçlar Mahallesi mevkisinde yürütülen aramalarda, motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanmış halde hareketsiz bulunan genç adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çine ilçesinde üç gündür haber alınamayan Ali Vural'dan acı haber geldi. Arama çalışmaları sırasında şarampole yuvarlanmış halde bulunan Vural'ın ilk belirlemelere göre motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Saraçlar Mahallesi mevkisinde, yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan Ali Vural'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları yürütüldü.
Çalışmalar sırasında Vural, motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanmış halde hareketsiz olarak bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde genç adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İLK TESPİT MOTOSİKLET KAZASI
Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemelerde Ali Vural'ın motosiklet kazası geçirdiği değerlendirildi. Kazanın nasıl meydana geldiği ve olayın tüm ayrıntılarının yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacağı bildirildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Vural'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Yetkililer, otopsi sonucunun ardından ölüm nedeninin kesin olarak ortaya çıkacağını ifade etti.
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