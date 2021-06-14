LGS tercihleri nereden yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercih robotu 2021 yüzdelik dilim
LGS sınavı 1.2 milyon öğrencinin katılımıyla 6 Haziran 2021 tarihinde iki oturum olarak yapıldı. LGS sınavına giren öğrenciler ile velileri 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2021 LGS tercihleri nereden yapılacak? LGS 2021 tercih robotu nasıl yapılır? MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilim 2021 LGS taban puanı, LGS 2021 lise kontenjanları 2021 LGS tercih başvurusu yapacak 8. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte 2021 LGS tercih sürecine ilişkin detaylar haberimizde olacak.
LGS sınavı ile iyi bir liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri 2021 LGS merkezî sınav için ter döktü. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.
LGS sınavından çıkan adaylar LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. LGS sınav sonuçları 2021 yılında 30 Haziran tarihinde açıklanacak.
LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS sınavına giren adaylar bir aşamayı geride bıraktı. Adaylar şimdi de tercih sürecine girdi. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2021 LGS tercih başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir. Adaylar isterlerse mezun oldukları okuldan da tercih başvurularını yapabilirler.
LGS Tercih Robotu 2021 taban puanı yüzdelik dilimi
LGS sınavıyla öğrenci alan okullar taban puanı lise yüzdelik dilimleri:
Ankara Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Ankara Fen Lisesi taban puanı 490.46
Ankara Fen Lisesi Yüzdelik Dilim 0.07
İzmir Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
İzmir Fen Lisesi taban puanı 487.44
İzmir Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.1
İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi
İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanı 485.01
İstanbul Atatürk Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.15
Çapa Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Çapa Fen Lisesi taban puanı 481.82
Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.22
Bursa / Nilüfer Tofaş Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Tofaş Fen Lisesi taban puanı 479.01
Tofaş Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.3
Adana Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Adana Fen Lisesi taban puanı 477.32
Adana Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.35
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi taban puanı 473.95
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.45
Aydın Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Aydın Fen Lisesi taban puanı 472.9
Aydın Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.48
Konya- Meram Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Konya- Meram Fen Lisesi taban puanı 470.99
Konya- Meram Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.56
Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı 470.02
Eyüp Aygar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.6
Ankara Pursaklar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Ankara Pursaklar Fen Lisesi taban puanı 467.39
Ankara Pursaklar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.71
Manisa Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Manisa Fen Lisesi taban puanı 467.26
Manisa Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.73
Kocaeli Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Kocaeli Fen Lisesi taban puanı 465.36
Kocaeli Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.81
Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanı 464.96
Eskişehir Fatih Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.82
Trabzon Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Trabzon Fen Lisesi taban puanı 464.93
Trabzon Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.84
Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanı 464.76
Yaşar Acar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.85
Malatya Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Malatya Fen Lisesi taban puanı 464.71
Malatya Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.86
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı 464.02
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.88
Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi
Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 462.33
Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.97
Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanı 461.47
Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi 1.01
TOBB Osmaniye Fen Lisesi
TOBB Osmaniye Fen Lisesi taban puanı 461.45
TOBB Osmaniye Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.01
Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi taban puanı 460.89
Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.04
Nazilli Fen Lisesi
Nazilli Fen Lisesi taban puanı 459.89
Nazilli Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.09
Hatay Fen Lisesi
Hatay Fen Lisesi taban puanı 458.02
Hatay Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.2
Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi
Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi taban puanı 457.89
Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.21
Karatay Fen Lisesi
Karatay Fen Lisesi taban puanı 457.46
Karatay Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.23
Ebru Nayim Fen Lisesi
Ebru Nayim Fen Lisesi taban puanı 455.59
Ebru Nayim Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.35
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi taban puanı 455.19
Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.38
Trabzon Yomra Fen Lisesi
Trabzon Yomra Fen Lisesi taban puanı 453.91
Trabzon Yomra Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.47
Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanı 453
Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.52
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi taban puanı 452.4
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.56
Validebağ Fen Lisesi
Validebağ Fen Lisesi taban puanı 452.4
Validebağ Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.56
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi taban puanı 451.84
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.61
Muammer Dereli Fen Lisesi
Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı 451.78
Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilim 1.62
Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi
Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 451.13
Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.66
LGS lise taban puanı yüzdelik dilimleri için tıklayın
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