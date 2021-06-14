LGS tercihleri nereden yapılacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercih robotu 2021 yüzdelik dilim

LGS sınavı ile iyi bir liseye yerleşmek isteyen 8. sınıf öğrencileri 2021 LGS merkezî sınav için ter döktü. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

LGS sınavından çıkan adaylar LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. LGS sınav sonuçları 2021 yılında 30 Haziran tarihinde açıklanacak.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınavına giren adaylar bir aşamayı geride bıraktı. Adaylar şimdi de tercih sürecine girdi. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2021 LGS tercih başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir. Adaylar isterlerse mezun oldukları okuldan da tercih başvurularını yapabilirler.

LGS Tercih Robotu 2021 taban puanı yüzdelik dilimi

LGS sınavıyla öğrenci alan okullar taban puanı lise yüzdelik dilimleri:

Ankara Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Ankara Fen Lisesi taban puanı 490.46

Ankara Fen Lisesi Yüzdelik Dilim 0.07

İzmir Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

İzmir Fen Lisesi taban puanı 487.44

İzmir Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.1

İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi

İstanbul Atatürk Fen Lisesi taban puanı 485.01

İstanbul Atatürk Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.15

Çapa Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Çapa Fen Lisesi taban puanı 481.82

Çapa Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.22

Bursa / Nilüfer Tofaş Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Tofaş Fen Lisesi taban puanı 479.01

Tofaş Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.3

Adana Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Adana Fen Lisesi taban puanı 477.32

Adana Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.35

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi taban puanı 473.95

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.45

Aydın Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Aydın Fen Lisesi taban puanı 472.9

Aydın Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.48

Konya- Meram Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Konya- Meram Fen Lisesi taban puanı 470.99

Konya- Meram Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.56

Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı 470.02

Eyüp Aygar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.6

Ankara Pursaklar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Ankara Pursaklar Fen Lisesi taban puanı 467.39

Ankara Pursaklar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.71

Manisa Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Manisa Fen Lisesi taban puanı 467.26

Manisa Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.73

Kocaeli Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Kocaeli Fen Lisesi taban puanı 465.36

Kocaeli Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.81

Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanı 464.96

Eskişehir Fatih Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.82

Trabzon Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Trabzon Fen Lisesi taban puanı 464.93

Trabzon Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.84

Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Yaşar Acar Fen Lisesi taban puanı 464.76

Yaşar Acar Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.85

Malatya Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Malatya Fen Lisesi taban puanı 464.71

Malatya Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.86

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı 464.02

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.88

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 462.33

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi yüzdelik dilimi 0.97

Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanı 461.47

Büyükçekmece Şehit Münir Alkan Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilimi 1.01

TOBB Osmaniye Fen Lisesi

TOBB Osmaniye Fen Lisesi taban puanı 461.45

TOBB Osmaniye Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.01

Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi taban puanı 460.89

Şehit Kamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.04

Nazilli Fen Lisesi

Nazilli Fen Lisesi taban puanı 459.89

Nazilli Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.09

Hatay Fen Lisesi

Hatay Fen Lisesi taban puanı 458.02

Hatay Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.2

Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi

Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi taban puanı 457.89

Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.21

Karatay Fen Lisesi

Karatay Fen Lisesi taban puanı 457.46

Karatay Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.23

Ebru Nayim Fen Lisesi

Ebru Nayim Fen Lisesi taban puanı 455.59

Ebru Nayim Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.35

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi taban puanı 455.19

Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.38

Trabzon Yomra Fen Lisesi

Trabzon Yomra Fen Lisesi taban puanı 453.91

Trabzon Yomra Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.47

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi taban puanı 453

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.52

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi taban puanı 452.4

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.56

Validebağ Fen Lisesi

Validebağ Fen Lisesi taban puanı 452.4

Validebağ Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.56

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi taban puanı 451.84

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.61

Muammer Dereli Fen Lisesi

Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı 451.78

Muammer Dereli Fen Lisesi taban puanı yüzdelik dilim 1.62

Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi

Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 451.13

Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi yüzdelik dilimi 1.66

LGS lise taban puanı yüzdelik dilimleri için tıklayın

MEB LGS tercih başvuru kılavuzu için tıklayın