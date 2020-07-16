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Eğitim

LGS tercihleri nasıl yapılacak 2020 | LGS tercihi yap

LGS tercihi nereden nasıl yapılır? | LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Pek çok öğrenci “LGS tercihleri nasıl yapılır?” , “LGS tercih ekranı” , “LGS tercihleri ne zaman 2020” , “Lise tercihleri başladı mı 2020” , “LGS tercihleri nereden nasıl yapılır?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, LGS tercih ekranı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:30:00 -
LGS tercihleri nasıl yapılacak 2020 | LGS tercihi yap

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih sürecinin adımlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci “LGS tercihleri nereden ne zaman yapılacak?” sorusunun cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

LGS tercihleri nasıl yapılacak 2020 | LGS tercihi yap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada LGS sonuçlarının 16 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Aynı açıklamada tercihlerin de aynı gün başlayacağı belirtildi. Ancak şimdilik LGS tercih takvimi açıklanmadı. Tercih takviminde öğrencilerin yapacağı adımlar belirtilecek. Tercih takvimi açıklandığında haberimizde yer alacak.

LGS’de tam puan alan öğrenci var mı?

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.

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