LGS tercihleri nasıl yapılacak?

Bilindiği gibi, açıklanacak olan sınav sonuçlarının akabinde LGS tercihleri alınmaya başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

Yayımlanan tarih bilgileri henüz netleşmemekle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.