LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | Lise tercih sonuçları ne zaman?
LGS tercihleri ayın kaçında açıklanacak. 20 Haziran Cumartesi günü LGS yapıldı. Sınav sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Ardından lise tercih dönemi başladı. Yerel yerleştirme ve merkezi yerleştirme başvuruları 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler lise tercih sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca kişi “LGS tercihleri ne zaman açıklanır?” , “Lise tercihleri ne zaman belli olacak?” , “Lise tercihleri ne zaman açıklanır 2020” , “Lise kayıtları ne zaman 2020” konularını araştırıyor.
Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Milyonlarca kişi lise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | Lise tercih sonuçları ne zaman?
LGS tercihleri 29 Temmuz’da sona erdi. Öğrenciler hangi lisede eğitimlerine devam edeceklerini merak ediyor. Lise tercihleri 10 Ağustos’ta açıklanacak.
10 Ağustos 2020 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı