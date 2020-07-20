LGS tercih işlemleri başladı, işte LGS okul taban puanları

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Liselere Giriş Sınavı, 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra Milli Eğirim Bakanlığı LGS tercih klavuzunu yayımladı. Klavuza göre LGS tercih işlemleri 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 29 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.

Tercih işlemlemlerinin başlaması ile birlikte öğrenciler ve veliler doğru tercih yapabilmek amacı ile bir önceki yılın LGS tercih sonuçlarını araştırıyorlar.

Peki taban puan mı önemli yüzdelik dilim mi önemli?

Tercih işlemi yapılırken öğrenciler ve veliler daha çok okul taban puanlarına bakarak tercih işlemini yapıyor. Ancak bazı durumlarda taban puanlar yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. O yüzden doğru tercih için bakılması gereken nokta okulların yüzdeklik dilimleridir.

Aşağıda verilen bağlantı kullaınlarak 2020 LGS tercihleri için önceki yıla ait lise taban puanlarına ve yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.

Taban Puanlar ve Yüzelik Dilimler İçin Tıklayınız!...