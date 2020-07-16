LGS sonuçları son dakika MEB sonuç sorgula

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih işlemleri de başlamış oldu. Tercih dönemi takvimi ise bu kılavuz ile birlikte belli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.” demişti.