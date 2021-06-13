LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS sınavına girdi. 6 Haziran’da yapılan sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları ne zaman? Lise tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS sınavı 6 Haziran’da yapıldı. Sınavdan saatler sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı, soru ve cevap anahtarını paylaştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu yıl LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Temmuz ayının ilk haftalarında tercihler yapılacak. LGS puanı olmayan öğrenciler tercihlerini adrese dayalı sisteme göre yapacak. Lise tercihleri E Okul üzerinden yapılacak.

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