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Eğitim LGS sonuçları ne zaman? Lise tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman? Lise tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? 8.sınıf öğrencileri6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. Öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:35:00 -
LGS sonuçları ne zaman? Lise tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS sınavına girdi. 6 Haziran’da yapılan sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS sonuçları ne zaman? Lise tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?

LGS sınavı 6 Haziran’da yapıldı. Sınavdan saatler sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı, soru ve cevap anahtarını paylaştı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu yıl LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Temmuz ayının ilk haftalarında tercihler yapılacak. LGS puanı olmayan öğrenciler tercihlerini adrese dayalı sisteme göre yapacak. Lise tercihleri E Okul üzerinden yapılacak.

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