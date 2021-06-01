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Eğitim LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç açıklama tarihi
Eğitim

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç açıklama tarihi

2021 LGS sonuç açıklama tarihi sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan LGS bu yıl da uygulanacak. 8. Sınıfların katılım sağlayacağı LGS için heyecan dorukta. LGS'ye sayılı günler kala hazırlık yapan öğrenciler şimdiden LGS 2021 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:59:00 -
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç açıklama tarihi

LGS için geri sayım başladı. Lise Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile ilgili arayışa koyulan öğrenciler, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor. Peki, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS 2021 ne zaman yapılacak?

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

i. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

ii. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

iii. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

ç. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

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