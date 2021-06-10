LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları sınavın sona ermesinin ardından merakla araştırılmaya başladı. Türkçe, İnkilap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil testlerinden sınava giren öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen LGS için sonuçları, MEB'in Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü aracılığıyla tamamlanacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğrenciler önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liseyi belirleyecek sınav olan LGS geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı LGS sonucu için MEB tarih verdi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.