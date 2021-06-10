LGS sonuçları açıklandı mı? LGS 2021 sonuç açıklama tarihi
LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihini açıklayacağı tarihi paylaştı. LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2021...
Öğrenciler önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liseyi belirleyecek sınav olan LGS geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı LGS sonucu için MEB tarih verdi.
LGS sonuçları açıklandı mı?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS 2021 soru ve cevap anahtarı
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
LGS 2021 soru kitapçığı ve cevapları için tıklayınız