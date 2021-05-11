LGS sınavının tarihi değişti mi? MEB 2021 LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınavına girecek ortaokul son sınıf öğrencileri katılacağı merkezî sınavın başvuruları yani LGS başvurusu 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurularını tamamlayan milyonlarca LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri LGS sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden alabilecekler. Peki 2021 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi?

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayımladığı duyuruyla LGS kılavuzunu yayımladığını duyurdu. Bu kılavuzda sınava ilişkin esaslara yer verilirken, 6 Haziran 2021'de yapılacak sınav öncesinde LGS başvurularının MEB tarafından merkezi olarak yapılacağı duyuruldu. LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS sınav süresi ne kadar?

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Haziran’da yapılacak olan 2021 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS lise kontenjanları 2021

Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160 olarak açıklandı. Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.