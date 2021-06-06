Sınava girecek olan öğrenciler ve velileri, sokağa çıkmay asağı muafiyeti ve LGS süresince uygulanması ile ilgili detayları da merak ediyor. Buna göre, LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı, sınava girecek öğrenciler ile refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? LGS sınavında velilerin beklemesi yasak mı, serbest mi?

LGS sınavında velilerin beklemesi yasak mı, serbest mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan sınavla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi serbest mi konusuna netlik kazandırıldı. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.