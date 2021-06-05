Her sene binlerce öğrenci adayının 8.sınıftan 9. Sınıfa yani liseye geçiş yapmasını sağlayan Liselere Geçiş Sınavı ( LGS) 2021 yılında 6 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Sınava girecek çok sayıda öğrenci büyük bir heyecan yaşarken sınav günü toplu taşıma kullanacak olan adaylar araçların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İşte merak edilen haberin devamı…

LGS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi?

Toplu taşımanın ücreti konusunda, İstanbul ve Ankara’da LGS sınavı gününde toplu taşıma araçları olan otobüs, metro, metrobüsler ile ilgili açıklamalar geldi. İstanbul’da 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında İETT, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Metrobüs hattı sınava girecek öğrencilere, velilerine ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Ayrıca sınav merkezlerinin olduğu güzergâhlarda ek seferler düzenlenecek.

Ankara’da da ise 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavında EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüs ve raylı sistemlerden öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla kendileri, velileri ve görevli öğretmenler, sınav gününde ücretsiz yararlanacak. Milyonlarca öğrencinin yaşadığı diğer kentlerden de sınava kısa bir süre kala bedava toplu ulaşım müjdesinin gelmesi bekleniyor.