Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından sınav hakkında birçok sorunun cevabı araştırılmakta. Bu sorulardan biri de LGS sınavı sırasında maske zorunluluğunun olup olmadığı. İşte merak edilen haberin detayları…

LGS sınavında maske takılacak mı?

LGS sınavına girecek adaylar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından “ Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak." Açıklamasında bulundu.