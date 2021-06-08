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Eğitim LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?
Eğitim

LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?

LGS’de hangi sorular benziyordu? 8.sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girdi. Sınavın ardından ise bazı soruların birbirine benzediğine yönelik iddialar sosyal medyada yer almaya başladı. Peki, hangi sorular benziyordu? Milli Eğitim Bakanlığı LGS açıklaması | LGS’de benzer soru mu vardı?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:25:00 -
LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?

6 Haziran Pazar günü 8.sınıf öğrencileri LGS maratonunu tamamladı. Sınavın ardından öğrenciler soru ve cevap anahtarını inceleyerek puanları hesaplamaya başladı. Sosyal medyada ise LGS’de bazı soruların benzer olduğuna ilişkin iddialar dolaşmaya başladı. Peki, LGS’de benzer sorular mı soruldu?

LGS sınavında benzer soru mu vardı? LGS'de hangi soru benzerdi?

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Bakan Ziya Selçuk, "İddia varsa onun somut olarak ortaya konması lazım. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak, ardından tercih dönemi başlayacak.

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