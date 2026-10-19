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Gündem Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!
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Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!

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Başörtüsü yasağı krizi büyüyor: Azerbaycan’dan 7 Türk'e yakalama ve tutuklama kararı!

Okullarda başörtüsü yasağı ile Türkiye ve Müslüman dünyasının tepkisini çeken Azerbaycan, bu çağ dışı uygulamadan geri adım atmadığı gibi eleştiren Türkleri de susturmak için peş peşe tutuklama kararları çıkarmaya başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Türkiye'de yaşayan 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı alındığını ve uluslararası arama başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran, Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu hakkında uluslararası arama başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin Azerbaycan Ceza Kanunu'nun; “iktidarın zorla ele geçirilmesi ve anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik aleni çağrılar”, “Şiddet yoluyla dini nefret ve düşmanlığın körüklenmesi” ile “dini aşırıcılık içerikli materyallerin hazırlanması, saklanması ve yayılması” kapsamında suçlandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DELİL OLDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 25 Eylül-18 Ekim 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımların ve İstanbul Başkonsolosluğu ile Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda yaptıkları konuşmaların delil olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli uluslararası adli yardımlaşma ve iş birliği mekanizmalarının işletildiğini bildirdi.

Kaynak: Oda TV

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