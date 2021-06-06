LGS sınavı zor mu kolay mı? LGS soruları cevapları hangisi? 2021 LGS sınavında hangi sorular zordu?

2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.

LGS sınavının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, LGS Matematik ve fen bilimleri sınavının zor olduğu öğrenciler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılmakta. Sınav soruları ile ilgili yorumlar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

Berkcan: LGS 2021zordu

Zülbiye: LGS’ye girenler kolay diyor olan yine 2021’liye oldu bir köşede ağlıyorum

Kübra: LGS soruları çok zordu hele İngilizce ve matematik.

İzzet: Herkeste aynı durum. LGS Tarihin en zor soruları imiş mat

LGS sınavıyla kaç öğrenci yerleştirilecek?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.