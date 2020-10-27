LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınav tarihi

LGS Liseye Giriş Sınavı ne zaman olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakalığı TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladı. 21 Eylül’de ise Bilim Kurulunun tavsiye kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasıyla birlikte hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. LGS sınavına hazırlanan 8. Sınıflar ile YKS’ye hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Koronavirüs vakalarının masaya yatırıldığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında 8. Sınıfların da bulunduğu öğrencilerin 12 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini verdi. 12 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan 8. Sınıf öğrencileri iyi bir liseye girmek için salgın ortamında derslerine çalışarak LGS sınavına hazırlanıyor. Peki 2021 LGS sınavı ne zaman?LGS ne zaman olacak?

LGS sınavı ne zama yapılacak 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavına ilişkin takvimi henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki yıllara bakılarak 2021 LGS sınavının haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Tahminlere göre, LGS sınavı 5 Haziran 2021 Cumartesi Günü iki oturumla gerçekleştirilecek. LGS’nin 1. oturumu saat: 09:30’da başlarken LGS 2. oturum Saati ise 11:30.

LGS sınav konuları

2021 LGS sınavına girecek öğrenciler LGS sınav konularını merak ediyor. Öğrenciler 2021 LGS sınavında birinci ve ikinci dönemin tüm müfredatından sorumlu olunacağı ve tüm konulardan soruların geleceği beklenilmekte.