LGS sınavı ne zaman 2021 LGS sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınan yapılan Liselere Geçiş sistemi (LGS) sınavı ne zaman 2021. Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitim ile 2020-2021 eğitim öğretim başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve ilkokul birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte seyreltilmiş olsa da 11 Mart 2020’den bu yana ilk defa okullar açıldı. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda, imam hatip ortaokullarında, Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar da 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başladı.

2021 LGS sınavı ne zaman?

2021 LGS sınavına ilişkin resmi bir tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında, mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftası sınavın uygulanabileceği beklenilmekte. Konuya ilişkin MEB'ten net bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz. 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanmıştı.