2020-2021 Eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan LGS 2021 tarihini öğrenen adaylar, yılın başında hazırlıklara başladı. LGS hazırlıkları sırasında günden güne artan koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınavlar ertelendi. Peki LGS sınavı ertelenir mi?

LGS sınavı ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, 2021 LGS tarihinin ertelenmediği belirtildi. LGS 2021 tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Sınav 6 Haziran’da merkezi olarak yapılacak. MEB, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında yapılacak merkezî sınava katılacak öğrenciler için 2018-2019 öğretim yılından beri her ay örnek soru paketleri yayımlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sistem kapsamında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları aralık ayı itibariyle yayınlamaya başladı. Sorular sayısal ve sözel olarak ayrı yayınlandı. Sayısal testinde matematik ve fen bilimlerinde 20’şer sorudan toplam 40 soru bulunuyor. Sözel testi ise; Türkçe dersinden 10, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden beş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden beş, İngilizce dersinden de beş olmak üzere toplamda 25 sorudan oluşuyor.