LGS sınav yerleri sorgulama ekranı 2022! MEB LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
2022 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları LGS sınavına girmeye hazıralan 8. sınıf öğrencleri tarafından merak ediliyor. 2022 LGS sınavı için geri sayım sürüyor.5 Haziran’da MEB tarafından milyonlarca öğrencinin gireceği LGS sınavı yapılacak. LGS 2022 sınavına girecekler LGS sınav yerlerini sorgulamaya devam ediyor. Peki LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir 2022? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan LGS’ye sayılı günler kaldı. Hayalindeki liseyi okumak için orta okul son sınıf öğrencileri yani 8. sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sınav yerleri açıklamasını bekliyorlar. Peki, Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav hangi tarihte yapılacak?
LGS sınavı için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınav 5 Haziran 2022 günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?
LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 Cuma günü e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. LGS sınav giriş belgesi almak için tıklayın
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.