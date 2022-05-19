LGS sınav yerleri sorgulama ekranı 2022! MEB LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan LGS’ye sayılı günler kaldı. Hayalindeki liseyi okumak için orta okul son sınıf öğrencileri yani 8. sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sınav yerleri açıklamasını bekliyorlar. Peki, Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav hangi tarihte yapılacak?

LGS sınavı için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınav 5 Haziran 2022 günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

LGS sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2022 Cuma günü e okul sistemi üzerinden erişime açılacak. LGS sınav giriş belgesi almak için tıklayın

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.