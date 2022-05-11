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Eğitim LGS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama!
Eğitim

LGS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama!

LGS sınav giriş belgesi nereden ve ne zaman alınır? LGS giriş belgesi (sınav yerleri) sorgulama! LGS 2022 sınav yerleri ve giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS sınavı için heyecan gittikçe artıyor. İyi bir liseye girmek için ve istediği liseyi okumak için 8. sınıf öğrencileri LGS sınavına girmeye hazırlanıyor. LGS 2022 bu yıl 5 Haziran’da yapılacak. LGS 2022 giriş belgeleri için MEB'den son dakika açıklaması geldi. 2022 LGS sınavına geri sayım devam ederken, Liselere Geçiş Sınavı 2022 sınan giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, LGS sınav yerleri ve giriş belgesi hangi tarihte duyurulacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 15:11:00 - 2022-05-11 15:12:31
LGS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? MEB 2022 LGS sınav giriş belgesi sorgulama!

5 Haziran 2022'de gerçekleşecek LGS'nin başvuru aşamasını geride bırakan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki 2022  LGS ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? LGS sınav belgesi sorgulama ekranı

2022 LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

MEB 2022 LGS sınavı giriş yerlerini ne zaman yayınlayacağı konusunda açıklama yaptı. LGs 2022 başvuru kılavuzuna göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri, bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS sınav oturumları kaç soru sorulacak?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

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